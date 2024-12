Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, B33, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Autobahnabfahrt B33/B34 (08.12.2024)

Steißlingen, B33, B34 (ots)

Am Samstag ist es auf der Autobahnabfahrt der Bundesstraße 33 auf die Bundestraße 34 zu einem Unfall gekommen. Ein 35-jähriger Audifahrer kam im Kurvenbereich der Abfahrt von der Straße ab, touchierte mehrere Verkehrsschilder und blieb schließlich im Grünstreifen/Gebüsch liegen. Der 35-Jährige und seine auf dem Beifahrersitz mitfahrende vier Jahre alte Tochter kamen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An dem Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 40.000 Euro.

