Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fotofahndung nach Taschendiebstahl und Computerbetrug

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht mit Hilfe von Fotos nach einer Tatverdächtigen.

Am 20. April gegen 13.00 Uhr kam es "Am Pferdemarkt" zu einem Taschendiebstahl. Einen Tag später wurde an einem Geldautomaten in Tatortnähe mit der entwendeten Karte Geld abgehoben. Kurze Zeit später wurde sie an einem Dorstener Kiosk eingesetzt.

Am 22. April betrat eine bislang unbekannte Frau ein Bekleidungsgeschäft an der Suitbertusstraße in Dorsten und zahlte mit der Bankkarte. Eine Überwachungskamera zeichnete die Käuferin auf.

Fotos der Frau finden Sie im Fahndungsportal unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/142247

Wer Angaben zu den Vorfällen machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei unter der Tel. 0800/2361 111 zu melden.

