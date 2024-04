Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Bus macht Schule im Landkreis V-R

Landkreis Vorpommern-Rügen (ots)

Nach dem Start der "Busschule" am vergangenen Montag und Dienstag in der Stralsunder Grundschule Andershof führten die Verkehrsgesellschaft (Vorpommern-Rügen) in Kooperation mit der Präventionsberaterin der PI Stralsund sowie der Unfallkasse M-V auch in Grimmen eine Unterrichtseinheit zum Thema "Busschule" durch.

So beschulten Andreas und Lothar (VVR) gemeinsam mit Andrea (Polizei) nicht nur die Dritt- und Viertklässler der Stralsunder Schule, sondern auch über 40 Schülerinnen und Schüler (SuS) der Grundschule Friedrich-Wilhelm Wander.

Was zunächst im Klassenzimmer in der Theorie und mit Hilfe kleiner Videos besprochen wurde, setzten die Schülerinnen und Schüler anschließend im eigens dafür zur Verfügung gestellten Schulbus in die Praxis um.

Mit viel Spaß und Engagement wurde unter anderem das richtige und ordnungsgemäße Ein- und Aussteigen, sowie das Verhalten im Bus geübt. Aber auch die Sichtbarkeit beim Vorbeigehen - vor dem Bus entlang - war Schwerpunkt der Veranstaltung. Highlight der Aktion war die "Probefahrt", bei der das schnelle und gezielte Festhalten sowohl bei der Anfahrt des Busses, insbesondere aber bei einer Notbremsung ausprobiert wurde - "Was passiert also, wenn ich mich nicht schnell genug sicher festhalte,....genau - ich falle (wenn ich stand) oder ich stoße mir im Glücksfall nur die Nase am Vordersitz."

Mit einem speziell abgekegelten Bereich, in dem der "Tote Winkel" dargestellt wurde, durften die wissbegierigen Kinder auch den Fahrersitz des Busses erobern und verstanden in diesem Zusammenhang viel besser, dass Kinder neben höheren und größeren Fahrzeugen nicht an jeder Stelle gesehen werden können.

Trotz guter Vorkenntnisse und einiger Erfahrungen der Kinder, ist das Üben und die Aktion nicht nur eine willkommene Abwechslung, sondern auch nach Einschätzung der Beteiligten notwendig, um die Verkehrssicherheit in diesem Themenfeld zu erhöhen.

Weitere Schulen und Klassen in und um Stralsund sind bereits für die "Busschule" angemeldet und werden das Angebot noch in diesem Schuljahr in Anspruch nehmen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell