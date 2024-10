Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Dortmund-Körne

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0910

Am Mittwoch (2. Oktober 2024) fuhr ein bislang unbekannter Taxifahrer eine Jugendliche an der Kreuzung Am Zehnthof / Paderborner Straße an. Die 16-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 16-jährige Dortmunderin ging um 7:30 Uhr auf dem Gehweg der Paderborner Straße und wollte die Straßenseite wechseln. Laut eigenen Angaben kam ein Taxi angefahren und bog in die Paderborner Straße ein. Dabei erfasste der Fahrer das Mädchen. Der Mann habe kurz angehalten, gestikuliert und sei dann weitergefahren.

Den Fahrer beschreibt die 16-Jährige wie folgt:

- Ca. 30 bis 40 Jahre alt - Bart

Bei dem Taxi handelt es sich möglicherweise um einen VW.

Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrer machen können, melden sich bitte bei der Polizeiwache Körne unter: 0231/132-3321.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell