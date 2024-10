Polizei Dortmund

POL-DO: PK-Fokus-Kräfte zeigen Präsenz in der City und der Nordstadt

Dortmund (ots)

Auch an diesem Wochenende waren die Einsatzkräfte der Präsenzkonzeption Fokus in der City und in der Nordstadt wieder aktiv. Mit zunehmend auch sichtbarem und messbaren Erfolg.

Für den Passanten sind die Beamtinnen und Beamte nur teilweise im Straßenbild erkennbar. Ein Gros des eingesetzten Personals stammt aus den Reihen der Bereitschaftspolizeihundertschaften. Die Dortmunderinnen und Dortmunder kennen die markanten Gruppenfahrzeuge und die für gewalttätige Versammlungen oder Sportveranstaltungen besonders ausgerüsteten Polizisten. Eingesetzt werden die Hundertschaften aber in der Regel nur auf Weisung einer Landesoberbehörde. So geschehen im Juli 2023 als die Präsenzkonzeption Fokus für Dortmund ins Leben gerufen wurde.

Seitdem wurden weit mehr als 26.000 Personalstunden geleistet.

Teil der PK Fokus-Kräfte sind aber zusätzlich auch immer Angehörige des Polizeipräsidiums Dortmund. In ihren bekannten Streifenwagen und ihren bekannten Uniformen.

Wichtig ist aber, dass es immer auch zivile Einsatzkräfte gibt. Eine entscheidende Komponente zur Festnahme von Drogendealern und anderen Kriminellen auf der Straße.

Und die Maßnahmen zeigen erste Erfolge. So meldeten die Anwohner des Nordmarktes den Einsatzkräften zurück, dass es in den vergangenen Tagen zu keinen Störungen durch Obdachlose gekommen sei. Auch wenn anschließend (in der Nacht vom 05. auf den 06. Oktober 2024) auf der Münsterstraße noch vier verdächtige Personen festgestellt wurden. Bei zwei Männern war unklar, ob sie sich legal in Deutschland aufhielten. Zwei weitere Männer wurden von der Staatsanwaltschaft gesucht.

Auch im Bereich der westlichen Innenstadt war es außerhalb der Öffnungszeiten des Drogenkonsumraumes ruhig. Nur im Stadtgarten kam es zu diversen Personenkontrollen von Drogenabhängigen und Dealern (04. Oktober 2024 nachmittags).

Die Maßnahmen der PK Fokus werden fortgeführt. Ebenso die gemeinsamen Schwerpunkt- und Kontrolleinsätze mit dem kommunalen Ordnungsdienst.

