Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Raub auf 89-Jährige: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0909

Am vergangenen Freitag (04.10.) kam es im Dortmunder Stadtteil Holzen zu einem Raub auf eine 89-Jährige. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 18:45 Uhr stieg eine 89-jährige Dortmunderin an der Bushaltestelle "Krinkelweg" zusammen mit dem Tatverdächtigen aus dem Bus aus. Beide liefen anschließend in westlicher Richtung auf dem Krinkelweg. Auf Höhe der Hausnummer 22 sprach der Täter die Frau an, um nach dem Weg zu fragen.

Im Laufe des Gesprächs versuchte der Täter plötzlich, die Umhängetasche der Frau zu entreißen, diese wehrte sich dagegen. Daraufhin wurde die 89-Jährige zu Boden geschubst, wobei sie leichte Verletzungen erlitt. Der Täter entwendete im Anschluss die Geldbörse, in der sich neben den Personaldokumenten ein dreistelliger Bargeldbetrag befand. Anschließend flüchtete er fußläufig in östliche Richtung.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 50 Jahre alt, 160 bis 165 cm groß, glatte dunkelblonde Haare. Bekleidet war er mit einer blauen Jacke, einer blauen Jeans und braunen Schuhen. Er soll akzentfreies Deutsch gesprochen haben.

Die Polizei fragt: Wer hat zum Tatzeitpunkt Beobachtungen gemacht und kann Angaben zur Tat oder zum Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Kriminalwache unter 0231/132-7441 entgegen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell