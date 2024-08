Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Einrichtungshaus

Nordhausen (ots)

Unbekannte drangen gewaltsam in den Außenbereich eines Einrichtungshauses in der Halleschen Straße ein. Von dort erbeuteten sie ersten Ermittlungen zufolge Gartenmöbel. Die Tat wurde in der Nacht zu Montag gegen 0 Uhr festgestellt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden, wenn sie Hinweise zur Tat oder den Tätern haben.

Aktenzeichen: 0221060

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell