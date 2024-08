LPI-NDH: Autofahrerin nach Vorfahrtsfehler verletzt

Oldisleben (ots) - Zwei Männer im Alter von 63 und 66 Jahren sprachen am Sonntag dem Alkohol so sehr zu, dass sie an einer Tankstelle in der Frankenhäuser Straße ihre Erziehung vergaßen und sowohl das Personal, wie auch die Kundenschaft bepöbelten. In der Folge kam es zu einem Polizeieinsatz, weil die beiden Unruhestifter nicht zur Vernunft kamen und der Verweisung des Geländes nicht nachkamen. Beamte der ...

mehr