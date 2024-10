POL-DO: Roller in Lünen gestohlen: Polizei fielen zwei Jugendliche auf

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0907 Auch an diesem Wochenende waren die Einsatzkräfte der Präsenzkonzeption Fokus in der City und in der Nordstadt wieder aktiv. Mit zunehmend auch sichtbarem und messbaren Erfolg. Für den Passanten sind die Beamtinnen und Beamte nur teilweise im Straßenbild erkennbar. Ein Gros des eingesetzten Personals stammt aus den Reihen der ...

mehr