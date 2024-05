POL-F: 240502 - 0468 Frankfurt - Höchst: Raub - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots) - (ha) Eine Familie fand im Nieder Kirchweg in Frankfurt Nied am Mittwoch, den 01.05.2024 gegen 18:33 Uhr beim Absuchen des Bodens mit einem Metalldetektor eine Handgranate. Nachdem die Familie den Gegenstand, den sie zwischenzeitlich in ihren Kleingarten im Nahbereich verbracht hatte, als mögliche Handgranate identifizieren konnte, wurde die Polizei ...

mehr