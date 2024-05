POL-F: 240502 - 0466 Frankfurt - Nordend: Trickbetrug statt Dönerkauf

Frankfurt (ots) - Wie den Medien bekannt, wurde seit dem 29.04.2024 der 44-jährige Faouzi E.M. vermisst. Herr E.M. ist wieder aufgetaucht. Die Vermisstenmeldung wird daher zurückgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Frankfurt am Main Pressestelle Adickesallee 70 60322 Frankfurt am Main Direkte ...

