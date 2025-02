Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Fahrradgeschäft; Von vermeintlichem Bankmitarbeiter betrogen; Verkehrsunfälle; Schulgebäude wiederholt beschädigt; weiterer Einbruch; Kies auf B10 verloren; Brand in Schultoilette

Reutlingen (ots)

In Fahrradgeschäft eingebrochen (Zeugenaufruf)

Hochwertige Pedelecs haben Unbekannte am frühen Dienstagmorgen aus einem Firmengeschäft in der Ferdinand-Lassalle-Straße gestohlen. Gegen zwei Uhr verschafften sich die Kriminellen über ein Schaufenster gewaltsam Zutritt in den Verkaufsraum und entwendeten aus diesem gleich mehrere Pedelecs im Wert von mehreren 10.000 Euro. Zum Abtransport dürften mindestens zwei Fahrzeuge verwendet worden sein. Eine sofortige Fahndung der alarmierten Polizeikräfte verlief ergebnislos. Spezialisten der Kriminaltechnik übernahmen am Einbruchsobjekt die Spurensicherung. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, auch schon im Vorfeld des Ereignisses, unter Telefon 07121/942-3333. (gj)

Reutlingen (RT): Von vermeintlichem Bankmitarbeiter betrogen

Ein Mann aus Reutlingen ist am Montag von einem Telefonbetrüger um mehrere hundert Euro gebracht worden. Am Nachmittag meldete sich ein Unbekannter telefonisch bei dem 65-Jährigen und gab sich als Bankmitarbeiter aus. Der Täter gaukelte dem Mann vor, dass dieser Opfer einer Betrugsmasche geworden sei und Daten in dessen Daueraufträgen Fehler aufweisen würden. Der 65-Jährige gab seinen Computer in der Folge für einen sogenannten Fernzugriff frei und loggte sich bei seinem Online-Banking ein. Der selbsternannte Bankmitarbeiter tätigte daraufhin zwei Sofortüberweisungen vom Konto des Geschädigten und beendete das Gespräch. Als der 65-Jährige Kontakt mit seiner Bank aufnahm, flog der Betrug auf. (mr)

Pfullingen (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der Römerstraße nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Den verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge war eine 63-Jährige mit einem Ford Ka gegen 11.10 Uhr von einem Parkplatz aus nach rechts auf die Römerstraße in Richtung Daimlerstraße eingebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigt von links kommenden Opel Meriva eines 87-Jährigen. Dieser fuhr in der Folge über die Gegenfahrbahn und kam von der Straße ab, wo der Opel mit einem Schild sowie einem Baum kollidierte. Um einen Zusammenstoß mit dem Opel zu verhindern, musste ein entgegenkommender 29-Jähriger mit seinem VW Polo ausweichen, worauf der Wagen von der Fahrbahn abkam. Sowohl die 63-Jährige als auch die beiden anderen Autofahrer wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an den drei Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel in Gewässernähe waren neben der Feuerwehr auch Mitarbeiter des Umweltamts sowie des Bauhofs zur Unfallstelle ausgerückt. In diesem Bereich musste die Römerstraße bis etwa 13.20 Uhr gesperrt werden. (rd)

Filderstadt (ES): Zum wiederholten Mal Schulgebäude beschädigt (Zeugenaufruf)

Ein Schulgebäude in der Mahlestraße in Bonladen ist zum wiederholten Mal von Unbekannten heimgesucht worden, die hierbei erheblichen Schaden anrichteten. Nachdem bereits eine Woche zuvor an dem Bildungszentrum die Verglasung von mehreren Türen und Fenster beschädigt worden war, wurde nun am vergangenen Wochenende in der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Montag, sieben Uhr, mit brachialer Gewalt eine doppelverglaste Scheibe im Erdgeschoss eingeschlagen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt sucht Zeugen, die im betreffenden Zeitraum Personen am Schulzentrum beobachtet haben. Hinweise bitte unter Telefon 0711/7091-3. (gj)

Esslingen (ES): In Geschäft eingebrochen

In ein Geschäft in der Straße Am Kronenhof ist zwischen Samstag, 15 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, eingebrochen worden. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangte der unbekannte Täter über ein beschädigtes Fenster ins Innere des Ladens und entwendete daraus Waren im Wert von mehreren tausend Euro. Der Polizeiposten Oberesslingen ermittelt. (rd)

Plochingen (ES): Kies auf B10 verloren (Zeugenaufruf)

Aufgrund von verlorenem Kies musste die B10 an der Anschlussstelle Reichenbach am Montagabend in Fahrtrichtung Göppingen für rund 25 Minuten gesperrt werden. Kurz vor 19.30 Uhr entdeckten Mitarbeiter der Straßenmeisterei die wohl verlorene Ladung auf Höhe der Anschlussstelle Reichenbach. Für die anschließenden Reinigungsarbeiten musste die B10 ab 20 Uhr vorübergehend gesperrt und der Verkehr an der Anschlussstelle abgeleitet werden. Ab 20.25 Uhr war die Bundessstraße wieder befahrbar. Zeugenhinweise zum unbekannten Transporteur des Kieses nimmt das Polizeirevier Esslingen unter Telefon 0711/3990-330 entgegen. (rd)

Hechingen (ZAK): Brand in Schultoilette

Wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt das Polizeirevier Hechingen seit Montagmittag gegen Unbekannt. Kurz nach 13.30 Uhr waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Berufsschulzentrum in der Straße Am Schloßberg ausgerückt, nachdem ein Brand in einem dortigen Toilettenraum gemeldet worden war. Wie sich vor Ort herausstellte, war in einer lediglich vom Außenbereich her zugänglichen Herrentoilette in einem separaten Raum für Putzmittel unter anderem Toilettenpapier offenbar in Brand gesetzt worden. Durch die Feuerwehr konnte der Brand rasch gelöscht werden, dennoch dürfte sich der entstandene Sachschaden einer vorläufigen Schätzung zufolge auf circa 20.000 Euro belaufen. Die rund 200 Schüler, die sich im angrenzenden Gebäudeteil befunden hatten, waren beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung bereits evakuiert worden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Bisingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Glücklicherweise unverletzt geblieben ist eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der L360. Die 55-Jährige befuhr gegen 17.10 Uhr mit einem Mazda den Stich von Bisingen herkommend in Richtung Albstadt. Kurz nach einer Linkskurve kam sie mit dem Wagen nach links von der Straße ab und kam mit diesem nach mehreren Metern am Waldrand zum Stehen. Für die Bergung des Fahrzeugs musste die L360 ab 18 Uhr für rund 20 Minuten voll gesperrt werden. (rd)

