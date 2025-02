Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Trickdieb unterwegs; Holzdiebstahl; Cannabis beschlagnahmt; Kaminbrand

Eningen (RT): Unfall beim Einparken

Zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ist es am Montagvormittag in Eningen gekommen. Gegen 9.40 Uhr wollte ein Autofahrer am Rathausplatz seitlich einparken und verwechselte dabei ersten Erkenntnissen zufolge Gas- und Bremspedal. Im weiteren Verlauf touchierte der Wagen ein geparktes Fahrzeug, überfuhr einen erhöhten Bordstein und stieß frontal mit einer Mauer des Rathauses zusammen. Der Fahrer wurde aufgrund seiner erlittenen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Sein Auto, an dem das Airbag-System ausgelöst hatte, musste abgeschleppt werden. Allein der Blechschaden an den beiden Fahrzeugen dürfte insgesamt mit schätzungsweise 35.000 Euro zu Buche schlagen. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Trickdieb unterwegs (Zeugenaufruf)

Von einem Trickbetrüger ist eine Seniorin am Montagmittag in der Dierbachstraße bestohlen worden. Der Mann klingelte gegen 13 Uhr bei der Frau und gab sich als Handwerker aus, der die Rauchmelder überprüfen wollte. Nachdem die Frau ihn hereingelassen hatte, bat er um ein Glas Wasser, dass ihm die Frau brachte. Mit der erneuten Bitte um ein Glas wärmeres Wasser veranlasste er die Seniorin ihn wiederum unbeaufsichtigt zu lassen, was er nutzte um in der Wohnung die Schränke zu durchsuchen. Erst im Nachhinein fiel auf, dass er aus den Schränken Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen hatte. Der Kriminelle wird als etwa 40 Jahre alt, etwa 165 bis 170 Zentimeter groß, mit dunklen Augen und einer ungepflegten Erscheinung beschrieben. Er trug dunkle Arbeitskleidung, eine beigefarbene Kappe und sprach schlecht Deutsch. Wie nachträglich bekannt wurde, hatte nur kurze Zeit zuvor, gegen 11.45 Uhr, ebenfalls ein angeblicher Handwerker bei einer Seniorin in der Christophstraße geklingelt und sich mit dem gleichen Vorwand, die Rauchmelder zu prüfen, Einlass verschafft. Auch hier verlangte er nach einer oberflächlichen Prüfung des Rauchmelders nach Wasser, dass ihm dann zu kalt war, weshalb er mit der Bitte um wärmeres Wasser erneut versuchte die Frau abzulenken. Die Seniorin wurde daraufhin misstrauisch und verwies den Mann umgehend aus der Wohnung, sodass hier nichts gestohlen wurde. Anhand der Personenbeschreibungen, dürfte es sich um den gleichen Täter handeln. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/90377-0 um Hinweise. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei ausdrücklich davor Unbekannte, auch nicht angemeldete, angebliche Handwerker in die Wohnung und dort unbeaufsichtigt zu lassen. (cw)

Nürtingen (ES): Aufgefahren und aufgeschoben

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Montagmorgen ereignet. Kurz nach 7.30 Uhr bog eine 30-Jährige mit einem Mercedes von der B 313 von Wendlingen herkommend nach rechts in die Wendlinger Straße ab und musste an der dortigen Fußgängerfurt verkehrsbedingt warten. Ebenso eine nachfolgende 20-Jährige mit ihrem Mercedes CLA. Eine 57 Jahre alte Frau hingegen erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr mit ihrem Renault auf den CLA auf, der dadurch noch auf den davorstehenden Mercedes geschoben wurde. Beim Unfall verletzte sich die Renault-Lenkerin ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Der Blechschaden an den drei Autos beträgt insgesamt schätzungsweise 8.000 Euro. (mr)

Frickenhausen (ES): Holzdiebstahl

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Montag 10.02. und Samstag, 15.02., Brennholz aus einem Waldstück im Käppele in Linsenhofen gestohlen. Das Holz war durch den Inhaber am Wegesrand zum Abtransport bereitgelegt worden. Insgesamt handelte es sich um zehn bis zwölf Raummeter Eschenholz. Der Wert des Holzes beträgt mehrere hundert Euro. Zum Abtransport dürfte ein größerer Anhänger verwendet worden sein. Der Polizeiposten Neuffen ermittelt. (gj)

Burladingen (ZAK): Cannabis beschlagnahmt

Wegen Verstößen gegen das Konsumcannabisgesetz ermittelt die Polizei seit Sonntagmorgen gegen mehrere Personen im Alter zwischen 21 und 46 Jahren. Gegen sieben Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Hechingen in Burladingen-Killer einen Mercedes Sprinter, in dem sich zwei Männer im Alter von 21 und 37 Jahren befanden. Durch die Einsatzkräfte konnten in dem Fahrzeug über 30 Gramm Marihuana festgestellt werden. Im weiteren Verlauf ergab sich der Verdacht, dass das Duo das Marihuana zuvor in einem weiteren Burladinger Teilort erworben hat. Daraufhin durchsuchten die Beamten die dortige Wohnung eines 46-Jährigen sowie einer 44 Jahre alten Frau. Dabei fanden sie eine Vielzahl von Cannabispflanzen sowie eine größere Menge Feuerwerkskörper, für deren Umgang zumindest teilweise eine entsprechende Erlaubnis benötigt wird. Da die Bewohner nach derzeitigem Ermittlungsstand über eine derartige Erlaubnis nicht verfügten, wurden neben den Cannabispflanzen auch die Feuerwerksköper beschlagnahmt. Gegen alle vier Personen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. (mr)

Straßberg (ZAK): Kaminbrand

Zum Brand eines Kamins sind Feuerwehr und Polizei am Montagnachmittag in die Lindenstraße nach Straßberg gerufen worden. Kurz nach 15 Uhr war der Brand entdeckt und den Einsatzkräften gemeldet worden. Die Feuerwehr konnte den Kaminbrand an einem Räucherofen rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Zur Ursache liegen ebenso wie zu Höhe des entstandenen Sachschadens noch keine Informationen vor. (gj)

