Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbrecher schlagen Scheibe ein und durchwühlen Wohnung

Viersen (ots)

In der Zeit von Freitagmorgen bis Sonntagabend kam es in Viersen auf der Hofstraße zu einem Einbruch in die Wohnung eines 52-Jährigen. Die bislang unbekannten Täter schlugen die Glastür einer Balkontür ein und durchwühlten das Schlafzimmer des Geschädigten auf der Suche nach Wertgegenständen. Ob etwas fehlt, konnte der Wohnungsinhaber noch nicht abschließend beurteilen. Sollten Sie am am Wochenende auf der Hofstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie dies bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0. /Ren (115)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell