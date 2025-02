POL-VIE: Pedelac-Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Niederkrüchten (ots) - In der Nacht zum Sonntag sind drei unbekannte Täter gegen 03:30 Uhr in einen Supermarkt an der Overhetfelder Straße in Niederkrüchten-Elmpt eingebrochen. Nach dem gewaltsamen Aufbrechen und Blockieren der Eingangstüren haben sich die Täter zu den Kassen begeben. Hier wurden augenscheinlich die vorhandenen Tabakwaren durchwühlt und die ...

