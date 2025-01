Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Seniorin mit Rollator bei Unfall schwer verletzt

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Donnerstag gegen 17.00 Uhr war eine 87-jährige Dame aus St. Tönis mit ihrem Rollator auf dem Gehweg der Willicher Straße in Richtung Dammstraße unterwegs. An der dortigen Kreuzung überquerte sie die Straße in Richtung Buchenstraße. Als die auf der Straße war, wurde sie vom Pkw einer 82-Jährigen aus Tönisvorst erfasst. Diese war auf der Dammstraße unterwegs und wollten nach links in die Willicher Straße abbiegen. Sie hielt zunächst an der Kreuzung an, fuhr dann aber los. Dabei kam es zum Zusammenstoß mir der 87-Jährigen. Die Dame stürzte auf die Straße und wurde verletzt. Ein Rettungswagen brachte sich zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. /wg (111)

