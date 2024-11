Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/LD-Nord - ED in Baucontainer

B10/LD-Nord (ots)

Im Bereich der Baustelle an der B10 zwischen den Anschlussstellen LD-Nord und Godramstein haben zwei bislang unbekannte Männer gestern Morgen (17.11.2024, 10.30 Uhr) Baucontainer aufgebrochen und Baumaterialien sowie verschiedene Arbeitsgeräte in ihr Fahrzeug geladen und sind anschließend verschwunden. Eine Zeugin hatte die Unbekannten angesprochen, die ihr gegenüber angaben, dass sie Arbeiter der Baustelle wären. Anhand des Autokennzeichens laufen derzeit die polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die weitere Angaben zu dem Fahrzeug oder zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

