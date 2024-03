Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: E-Bike entwendet, geortet und wieder aufgefunden

Weinheim (ots)

Am Freitag den 01.03.2024 meldete eine Anruferin sich telefonisch beim Polizeirevier Weinheim, um den Diebstahl ihres E-Bikes anzuzeigen. Das Fahrrad wurde aus dem Keller des Mehrparteienhauses in welchem die Geschädigte lebt entwendet. Mittels eines am E-Bike angebrachten Trackers konnte das Rad in Ludwigshafen geortet werden. Ebenso teilte die Anruferin mit, dass derzeit Bauarbeiter einer Baufirma im Haus tätig wären, der Name der Firma konnte nicht genannt werden. Bei der Überprüfung der vom Tracker angezeigten Anschrift durch die Polizei Ludwigshafen, konnte das Fahrrad aufgefunden und sichergestellt werden. Nach Angaben der Beamten handelt es sich bei der Örtlichkeit um eine Bauarbeiterunterkunft. In welchem Zusammenhang der Auffindeort und die Arbeiter stehen ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch das Polizeirevier Weinheim. /JN

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell