Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unachtsamkeit führte zu einem Verkehrsunfall mit großem Sachschaden

Heidelberg (ots)

Am Donnerstag gegen 11:00 Uhr achtete der 43-jährige Fahrer eines großen LKW´s bei einem Fahrstreifenwechsel nicht genügend auf den seitlich rechts hinter ihm fahrenden Verkehr und schrammte in der Berliner Straße auf Höhe eines Forschungszentrums in Richtung Erst-Walz-Brücke den Fiat einer 53-Jährigen. Das Auto wurde dabei aufgrund der ungleichen Größen-und Gewichtsverhältnisse um 180 Grad herumgedreht und kam schlussendlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Dabei wurde die komplette linke Seite beschädigt. Der PKW war danach nicht mehr fahrbereit. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Am LKW wurde durch Unfall ein Trittbrett beschädigt. Der Schaden wird mit etwa 100 Euro beziffert, während dem PKW ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro zuzuschreiben ist. Die Fahrbahn musste aufgrund der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs vorübergehend gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell