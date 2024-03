Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 5: Fahrstreifenwechsel führt zu Unfall mit einem Verletzten

Schriesheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB (ots)

Ein 62-Jähriger fuhr am Donnerstag mit einem Ford auf der linken Spur der BAB 5 in Richtung Frankfurt. Auf der Höhe der Anschlussstelle Ladenburg kam es gegen 12 Uhr zu einem Auffahrunfall mit einem Dacia, der zuvor von der rechten auf die linke Spur wechselte. Durch die Kollision kam der Dacia ins Schleudern und schrammte an den Betongleitwänden, welche die zwei Fahrtrichtungen trennen, entlang. Kurz danach wurde das Auto nach rechts abgewiesen, wo es letztendlich auf dem Standstreifen zum Stehen kam. Der 70-jährige Fahrer des Dacias kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der 62-jährige Fahrer des Fords wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Er wurde jedoch vorsorglich für weitere Untersuchungen ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der durch den Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf 6.500 Euro geschätzt. Da die beiden Autofahrer widersprüchliche Aussagen zum Unfallgeschehen machten, nahm der Verkehrsdienst Mannheim die Ermittlungen auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell