POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Unbekannte schlauchen Dieselkraftstoff ab (25./26.10.2023)

Sulz am Neckar-Fischingen (ots) - Am Donnerstag, gegen 18.30 Uhr, haben Unbekannte versucht, in ein Wohnhaus in der Steinäckerstraße einzubrechen. Die Täter schlugen die Scheibe eines Kellerfensters ein, gelangten jedoch nicht ins Haus. Am Gebäude entstand dabei Sachschaden noch nicht bekannter Höhe. Die ...

