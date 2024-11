POL-PDLD: Auseinandersetzung unter Jugendlichen

Albersweiler (ots) - Zwischen dem 16.11.2024 und dem 17.11.2024 wurde durch unbekannte Täter die Heckscheibe an einem PKW VW eingeschlagen. Das Fahrzeug stand hierbei in der Kanalstraße in Albersweiler. Die Schadenshöhe beträgt circa 300 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die ...

