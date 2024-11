POL-UN: Unna - Pkw-Diebstahl: weißer Audi Q5 entwendet

Selm (ots) - Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Herne befuhr am Dienstag (05.11.2024) gegen 08.30 Uhr die Netteberger Straße in Selm in Richtung Werner Straße. In Höhe der Einmündung "Sandweg" geriet er aus bislang noch unbekannten Gründen in einen dortigen Straßengraben, in dem er auch zum Stehen kam. Zwei im Pkw befindliche Insassen - ein 49-Jähriger aus ...

