Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf Netteberger Straße

Selm (ots)

Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Herne befuhr am Dienstag (05.11.2024) gegen 08.30 Uhr die Netteberger Straße in Selm in Richtung Werner Straße. In Höhe der Einmündung "Sandweg" geriet er aus bislang noch unbekannten Gründen in einen dortigen Straßengraben, in dem er auch zum Stehen kam.

Zwei im Pkw befindliche Insassen - ein 49-Jähriger aus Castrop-Rauxel und ein 22-Jähriger aus Dortmund - wurden bei dem Unfall ohne Fremdeinwirkung verletzt. Der 49-Jährige sowie der Fahrzeugführer kamen schwerverletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, der 22-jährige leichtverletzte Beifahrer wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht - nach ambulanter Behandlung konnte er aber wieder entlassen werden.

Die Netteberger Straße, in Höhe der Einmündung "Sandweg" war während der Unfallaufnahme und Bergung des Pkw für rund 90 Minuten gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell