Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto kollidiert mit Schulbus

Felchta (ots)

Am Montagmorgen ereignete sich auf der Landstraße 1016, zwischen Felchta und Oberdorla, ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Schulbus. Aus noch ungeklärter Ursache geriet das Auto in einer Linkskurve in den Gegenverkehr und kollidierte seitlich mit einem Schulbus. In der weiteren Folge kam der Pkw auf dem Feld zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde mit schwerer Verletzungen aus dem Fahrzeug gerettet und in ein Klinikum gebracht. In dem Schulbus, der mit 15 Fahrgästen besetzt war, wurde niemand in Folge des Unfalls verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15000 Euro. Bis zur Bergung des Autos kam es an der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen. Zur Unfallursache hat die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich die Ermittlungen aufgenommen.

