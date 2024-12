LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person Kurt Str. aus Nordhausen

Nordhausen (ots) - Beamte vom Inspektionsdienst Nordhausen kontrollierten am Abend des 30.11.2024 in Nordhausen / Hesseröder Straße einen Pkw Opel. Bei dem 41-jährigen Fahrzeugführer konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein entsprechender Vortest verlief gegen 20:15 Uhr mit 0,78 Promille positiv und ergab somit den Anfangsverdacht auf eine Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz ...

