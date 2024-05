Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Suderwick - Unfallflucht auf der Sporker Straße

Bocholt-Suderwick (ots)

Unfallort: Bocholt-Suderwick, Sporker Straße/Dinxperloer Straße; Unfallzeit: 28.05.24, 14.45 Uhr;

Am Dienstag wollte ein 76 Jahre alter Pkw-Fahrer gegen 14.45 Uhr von der Sporker Straße nach links auf die Dinxperloer Straße in Richtung Bocholt abbiegen und musste dazu verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender Autofahrer hatte dies offenbar zu spät gemerkt, so dass es zu einem Auffahrunfall kam. Der 76-Jährige setzte dennoch seine Fahrt in Richtung Bocholt fort, ohne sich um den Austausch der Personalien bzw. die Unfallaufnahme zu kümmern. Später stellten sich bei ihm Schmerzen ein, so dass er einen Arzt aufsuchte, der eine Verletzung diagnostizierte. Anschließend gab der Bocholter den Unfall bei der Polizei zu Protokoll.

Der Fahrer bzw. die Fahrerin des anderen Autos, zu dem keine Beschreibung vorliegt, wird gebeten sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu melden. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell