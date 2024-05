POL-BOR: Bocholt - 570 Gramm Marihuana sichergestellt

Ahaus (ots) - Tatorte: Ahaus, 1. Schloßstraße/Kirmesplatz; 2. Heeker Straße; Tatzeiten: 28.05.24, 1. zwischen 10.15 und 12.15 Uhr; 2. zwischen 12.40 und 13.30 Uhr; Am Dienstag wurde an zwei Autos der Lack zerkratzt und so mutwillig den Geschädigten ein Sachschaden zugefügt. Tat 1 trug sich zwischen 10.15 Uhr und 12.15 Uhr auf dem Kirmesplatz und Tat 2 zwischen 12.40 Uhr und 13.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Heeker Straße zu. Die Polizei sucht ...

