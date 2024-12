LPI-NDH: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Artern (ots) - In den Nachtstunden vom Freitag zum Samstag wurde in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Artern das hintere Kennzeichen eines Ford Focus entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 50 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 0361 5743 65 100 E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de ...

