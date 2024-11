Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Besorgungsfahrt endet mit Strafanzeige

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 17.11.2024 um 08:10 Uhr wurde ein 59-jähriger Citroen-Fahrer in der Joseph-Monier-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann befand sich laut eigener Aussage zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg in eine nahegelegene Bäckerei. Im Verlauf der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der aus Neustadt/W. stammende Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheines ist und den Citroen unbefugt nutzte. Der 59-Jährige räumte diesbezüglich nämlich ein, dass er den Fahrzeugschlüssel an sich nahm, ohne dass die Halterin davon Kenntnis hatte. Nun kommt auf diesen ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie wegen des Unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeuges zu. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

