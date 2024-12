LPI-NDH: Kennzeichen entwendet

Mühlhausen (ots) - Die 35-jährige Fahrerin eines Skoda Fabia befuhr am Samstag, 30.11.24 den Schillerweg in Mühlhausen aus Richtung Eisenacher Straße kommend. Dabei übersah sie einen Pkw Toyota Yaris, der dort geparkt war. Es kam zur Kollision, wobei am Skoda Sachschaden in Höhe von ca. 5000 EUR entstand. Der Toyota wurde ebenfalls beschädigt, Schadenshöhe ca. 6500 EUR. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

