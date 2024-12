Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wieder ein Angetrunkener im Straßenverkehr

Nordhausen (ots)

Beamte vom Inspektionsdienst Nordhausen kontrollierten am Abend des 30.11.2024 in Nordhausen / Hesseröder Straße einen Pkw Opel. Bei dem 41-jährigen Fahrzeugführer konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein entsprechender Vortest verlief gegen 20:15 Uhr mit 0,78 Promille positiv und ergab somit den Anfangsverdacht auf eine Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz (0,5-Promille-Grenze). Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Da der Betroffene körperlich nicht in der Lage war, auf der Polizeidienststelle eine beweiserhebliche Atemalkoholmessung zu absolvieren, wurde alternativ eine Blutprobenentnahme angeordnet, welche im Südharzklinikum Nordhausen durchgeführt wurde.

