POL-PDMT: Diez/Nastätten. Gemeinsame Kontrollen der Polizeiinspektionen Diez und St. Goarshausen

Diez/Nastätten (ots)

Am Montag, den 29.01.2024 führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektionen Diez und St. Goarshausen gemeinsame Kontrollen in Nastätten und Diez durch. An beiden Kontrollstellen wurden Geschwindigkeitsmessungen mittels Laserpistole durchgeführt. 18 Fahrzeugführer und- führerinnen konnten hierbei mit einer zu hohen Geschwindigkeit gemessen werden. Gegen fünf von ihnen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. An der Kontrollstelle in Diez wurde gegen 21:15 Uhr ein 41-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Diez mit seinem Pkw angehalten. Er stand unter Alkoholeinfluss. Der durchgeführte Atemtest erbrachte einen Wert von über 1,1 Promille. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Etwa eine Stunde später wurde ein Fahrzeug kontrolliert, in welchem sich drei georgische Landsleute befanden. Im Fahrzeug wurden diverse Gegenstände festgestellt, welche aus Ladendiebstählen stammen dürften. Zur Durchführung ausländerrechtlicher Maßnahmen wurden alle drei Personen, zwei Frauen und ein Mann, festgenommen und zur Dienststelle nach Diez verbracht. Bei den dort durchgeführten Identitätsfeststellungen Konnte anhand von Fingerabdruckabgleichen ermittelt werden, dass für eine der Frauen ein Haftbefehl vorlag. Dieser lautete allerdings noch auf ihren alten Namen. Sie hatte sich zwischenzeitlich in ihrem Heimatland auf !legale! Weise eine neue Identität verschafft. Nur anhand der Fingerabdrücke konnte sie identifiziert werden. Sie wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die beiden anderen Personen verblieben in polizeilichem Gewahrsam. Am heutigen Tag werden weitere Maßnahmen durch die Ausländerbehörde durchgeführt.

