POL-PDMT: Polnischer Staatsangehöriger mit über 2 Promille ohne Führerschein unterwegs

Wallmerod (ots) - Am Samstagabend gegen 20:20 Uhr wurde ein 17-jähriger Jugendlicher aus der Verbandsgemeinde Wallmerod in der Frankfurter Straße in Wallmerod Opfer einer Räuberischen Erpressung. Durch zwei Täter wurde dieser unter Vorhalt von Pfefferspray zur Herausgabe von Bargeld gedrängt, was jedoch nicht erfolgte. Der Geschädigte konnte sodann flüchten. Bei ...

mehr