Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Tabakwaren bei Einbruch in Supermarkt entwendet

Niederkrüchten (ots)

In der Nacht zum Sonntag sind drei unbekannte Täter gegen 03:30 Uhr in einen Supermarkt an der Overhetfelder Straße in Niederkrüchten-Elmpt eingebrochen. Nach dem gewaltsamen Aufbrechen und Blockieren der Eingangstüren haben sich die Täter zu den Kassen begeben. Hier wurden augenscheinlich die vorhandenen Tabakwaren durchwühlt und die Regale teilweise beschädigt. Eine größere Menge an Tabakwaren wurde nach ersten Erkenntnissen von den Tatverdächtigen entwendet. Eine Überwachungskamera hatte den Einbruch aufgezeichnet. Demnach handelt es sich um mindestens drei Tatverdächtige, die insgesamt alle dunkel mit Kapuzen und Masken bekleidet waren. Eine Person trug helle Handschuhe und eine weitere Person Sneaker der Marke Adidas. Die dritte Person hatte einen leeren Sack für den Transport des Diebesgutes dabei. Die Täter konnten mit einem älteren silberfarbenen VW Golf flüchten. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Viersen unter der 02162-377-0 zu melden. /bru (113)

