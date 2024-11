POL-OE: Einbruch im Imbiss

Attendorn (ots) - Im Ortsteil St. Claas kollidierten am Montag, 11. November, gegen 22.10 Uhr zwei Autos. Ein 18-Jähriger war bei der Einfahrt in einen Kreisverkehr mit dem PKW einer 35-Jährigen zusammengestoßen. Die Frau wurde dabei verletzt und anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird aktuell im mittleren vierstelligen Eurobereich eingeschätzt. Rückfragen bitte an: ...

