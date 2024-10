Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen nach Unfallflucht in der Seestraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein nicht mehr fahrbereiter PKW mit einem Sachschaden von mehreren tausend Euro ist das Ergebnis einer Unfallflucht, welche sich am Montag (28.10.2024) zwischen 08:00 Uhr und 23:30 Uhr in der Seestraße in Sindelfingen ereignete. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher stieß vermutlich beim Ausparken mit einem am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten Renault zusammen. Hierbei entstand der beachtliche Schaden im Bereich der vorderen Stoßstange. In Folge dessen war der Renault nicht mehr fahrbereit. Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter der 07031 697 - 0 oder per E-Mail an Sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

