Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Zeugen nach Spiegelstreifer im Gegenverkehr gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht am Dienstag (29.10.2024) gegen 16:55 Uhr in der Bahnhofstraße in Vaihingen an der Enz sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 49-jähriger Audi-Lenker befuhr mit seinem GEspann aus Fahrzeug sowie Anhänger die Bahnhofstraße. An einer Fahrbahnverengung kamen ihm drei Fahrzeuge entgegen. Eines der drei unbekannten Fahrzeuge streifte hierbei den Außenspiegel seines Audi und verursachte einen Sachschaden von rund 3.000 Euro. Nach dem Verkehrsunfall fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Auch die beiden nicht am Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeuge setzten ihre Fahrt fort. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07042 941-0 oder per Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell