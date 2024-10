Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Neckargröningen: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter hebelten am Dienstag (29.10.2024) zwischen 16:30 Uhr und 20:15 Uhr die beiden Terrassentüren eines Einfamilienhauses in der Austraße in Neckargröningen auf und stiegen in das Gebäude ein. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge durchsuchten die Täter Teile des Wohnhauses. Ob ihnen hierbei Beute in die Wände fiel ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07146 28082-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Remseck am Neckar in Verbindung zu setzen.

