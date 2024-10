Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Einbrecher von Hausbewohnern überrascht - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de, nachdem am Dienstagabend (29.10.2024) gegen 19:50 Uhr mindestens zwei Einbrecher in ein Wohnhaus in der Schulstraße in Schönaich eingebrochen sind. Die beiden unbekannten Täter hebelten die Terrassentüre im Erdgeschoss des Wohnhauses auf und gelangten mutmaßlich auf diesem Weg in die Einliegerwohnung. Dort durchwühlten sie sämtliche Wohnräume. Hausbewohner wurden auf Geräusche aus der Einliegerwohnung aufmerksam und schauten nach. Hierbei trafen sie auf die beiden unbekannten Täter. Diese flüchteten sofort über die Terrassentüre in unbekannte Richtung. Zu den Tätern ist lediglich bekannt, dass diese von kräftiger Statur und dunkel gekleidet waren. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung mehrerer Streifenwagenbesatzungen, die auch durch einen Polizeihubschrauber unterstützt wurden, konnten die beiden Täter nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen zu möglichem Diebesgut und zur entstandenen Schadenshöhe dauern an.

