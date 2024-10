Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unfallverursacher Gesucht

Ludwigsburg (ots)

Aufgrund eines nachträglich festgestellten Unfallschadens ermittelt derzeit das Polizeirevier Kornwestheim. Der Unfall ereignete sich am Samstag (26.10.2024) um 12:20 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Straße "Kimryplatz" in Kornwestheim.

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker eines schwarzen Kombi der Marke Audi parkte aus einem Behindertenparkplatz aus und beschädigte hierbei einen weißen Audi, welcher hinter dem schwarzen Audi hielt. Bei einer kurzen Begutachtung am Unfallort durch beide Unfallbeteiligte konnte zunächst kein Schaden festgestellt werden. Aus diesem Grund wurden keine Daten zur Unfallregulierung ausgetauscht.

Nachdem die 55-jährige Fahrerin des weißen Audi ihr Fahrzeug wenig später erneut begutachtete, stellte sie einen Unfallschaden fest. Der weiße Audi wurde im Bereich des hinteren Radkastens auf der Beifahrerseite beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten sich telefonisch unter 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

