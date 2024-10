Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Zigarettenautomat aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Aufgrund eines aufgebrochenen Zigarettenautomaten ermittelt derzeit der Polizeiposten Asperg. Im Zeitraum zwischen Sonntag (27.10.2024) 23:00 Uhr und Montag (28.10.2024) 10:30 Uhr wurde ein Zigarettenautomat in der Ruhrstraße in Asperg erst gewaltsam aufgehebelt und dann mutmaßlich mittels eines Trennschleifers vollends geöffnet. Aus dem Automat wurden sowohl Zigaretten als auch Bargeld entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens sowie des Diebesguts ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten sich telefonisch unter 07141 15001-70 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

