Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines e-Scooters im Stadtgebiet

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Eine 16-jährige aus Bad Salzdetfurth stellte am Samstag, 15.06.2024, gegen 12.00 Uhr, ihren e-Scooter auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Straße Am Wellenteich ab und sicherte den Scooter mit einem Schloss an den dortigen Fahrradständern. Als die 16-jährige gegen 14.00 Uhr zum Abstellort zurückkam, musste sie feststellen, dass der e-Scooter nicht mehr da war. Offensichtlich hat ein bislang unbekannter Täter die Abwesenheit ausgenutzt, um das Schloss zu überwinden und den e-Scooter zu entwenden. Der Wert des entwendeten Fahrzeuges wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-0 in Verbindung zu setzen.

