POL-COE: Nordkirchen, Capelle/ Autos aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Unbekannte wollten an der Josef-Schürmann-Straße in Herbern in ein Haus einbrechen. Zwischen 20.30 Uhr am Dienstag (13.02.24) und 5.15 Uhr am Mittwoch (14.02.24) gelang es den Tätern nicht, ein Fenster aufzubrechen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

