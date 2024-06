Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Illegale Müllentsorgung von Fahrzeugteilen in Klein Ilde- Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bockenem OT Klein Ilde (fri): In der Zeit zwischen dem 01.06.2024 und dem 15.06.2024 gegen 12:00 Uhr entsorgen bislang unbekannte Täter in der Feldmark zwischen den Ortschaften Klein Ilde und Bodenburg große Mengen an Altfahrzeugteilen.

Es wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Umganges mit Abfällen eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zu möglichen Tätern machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, tel.: 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

