POL-LB: BAB 8/Stuttgart: schwerer Unfall kurz nach der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen

Ludwigsburg (ots)

Lebensbedrohliche Verletzungen erlitt ein 29 Jahre alter Fiat Ducato-Fahrer, der am Montag (28.10.2024) gegen 23.10 Uhr kurz nach der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen in Fahrtrichtung Karlsruhe in einen Unfall verwickelt war. Aus bislang unbekannter Ursache kam der 29-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Heck eines Sattelzugs, der auf dem Standstreifen abgestellt war. Der Fahrer des Fiat Ducato wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Im Anschluss wurde der schwerstverletzte Mann vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 14.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme, der Bergung des Fiat sowie der sich anschließenden Reinigungsarbeiten mussten der mittlere und der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Vor Ort waren neben der Polizei und dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr und die Autobahnmeisterei im Einsatz. Gegen 03.00 Uhr waren die Arbeiten im Bereich der Unfallstelle beendet. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat zur Klärung des Unfallhergangs einen Gutachter beauftragt. Die Ermittlungen dauern an.

