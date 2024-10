Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Fußgänger angefahren und leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fußgänger kam es am Montag (28.10.2024) gegen 17:40 Uhr im Bereich der Römerstraße und der Steinbeißstraße in Eltingen. Eine 70-jährige Mercedes-Lenkerin befuhr zunächst den Kreisverkehr an der Römerstraße und der Steinbeisstraße. Diesen verließ sie an der Ausfahrt in Richtung Bahnhofstraße. Zu diesem Zeitpunkt lief ein 35-jähriger Fußgänger auf dem Zebrastreifen an der Kreisverkehrsausfahrt. Diesen übersah mutmaßlich die 70-Jährige und erfasste den Fußgänger mit ihrem Fahrzeug. Durch die Kollision stürzte der 35-Jährige zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Ersthelfer kümmerten sich um den Fußgänger und verständigten den Notruf. Mit dem Rettungsdienst wurde er im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. An dem Mercedes entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

