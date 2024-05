Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Junge beraubt und Sachbeschädigungen

Iserlohn (ots)

12 - Jähriger beraubt

Am Donnerstag musste gegen 14:30 Uhr ein 12 Jahre alter Iserlohner in der Karlstraße eine schlechte Erfahrung machen. Als er auf einen Freund wartete, näherte sich ein unbekannter Mann und hielt ein Messer in der Hand. Er forderte Geld von dem Jungen, dieser hatte keines dabei. Daraufhin musste der 12 - Jährige ihm sein Handy überlassen, mit welchem der Unbekannte in Richtung Friedrichstraße ging und als Beifahrer in einem grauen Pkw mit ausländischer Zulassung in Richtung Konrad-Adenauer-Ring wegfuhr. Er wurde als 20 Jahre alt mit ausländischer Erscheinung beschrieben, welche nicht näher erörtert wurde. Zudem habe er einen schwarzen Pullover mit Kapuze über dem Kopf getragen, sowie eine schwarze Jogginghose und Nike Schuhen. Die Polizei sucht nun nach dem Täter. Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371 91990 entgegen.

Sachbeschädigungen

Am Donnerstag wurden zwei Sachbeschädigungen in Wermingsen angezeigt. In den letzten Tagen seien demnach ein Pkw an der Bertha-von-Suttner Straße und an der Westfalenstraße unter anderem mit Kratzern beschädigt worden. Zudem wurde über den Donnerstagnachmittag an der Hardtstraße ein Dekorahmen vor einem Wohnhaus beschädigt, Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371 91990 entgegen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell