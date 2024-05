Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Roller gestohlen

Betrüger an der Computer-Hotline

Diebstähle aus Pkw

Plettenberg (ots)

Wegen eines technischen Defektes hat ein Roller-Fahrer am Sonntag sein Gefährt auf dem Busparkplatz bei den Schulen in Böddinghausen stehengelassen. Als er den Roller am Mittwoch abholen wollte, war er weg. So berichtete er es der Polizei. Der blaue Roller vom Typ Falke trug das Versicherungskennzeichen 777LTP. Die Polizei hat das Kleinkraftrad zur Fahndung ausgeschrieben.

Ein 79-jähriger Plettenberger wurde am Dienstag von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern betrogen. Als er seinen Computer hochfuhr, bekam er die klassische Meldung: Sein Computer sei gesperrt und er müsse die angezeigte Hotline-Nummer anrufen, damit ihm ein Mitarbeiter von Microsoft helfen könne. Allerdings gehörte die Hotline-Nummer nicht zu dem US-amerikanischen Konzern und helfen wollte der Mann mit dem indischen Akzent am anderen Ende der Leitung auch nicht. Seine Lügengeschichte: Der Plettenberger sei zum Opfer eines "Hackerangriffes" geworden. Er bot dem Senior an, dem Hacker eine Falle zu stellen. Dazu sollte der Senior dem angeblichen Hotline-Mitarbeiter seine Kontodaten durchgeben und dazu noch etwa 20 TANs. Nach dem Gespräch überkamen den Senior jedoch Zweifel und er wandte sich an die Polizei. Die riet dazu, umgehend das Konto sperren zu lassen. Das tat der Senior. Allerdings hatten die Betrüger zu diesem Zeitpunkt bereits die ersten Abbuchungen vorgenommen. Ein Polizeibeamter erläuterte dem Senior ausführlich die Betrugsmasche. Die Polizei rät zum größten Misstrauen gegenüber angeblichen Computer-Hotlines. Keinesfalls dürfen am Telefon irgendwelche privaten Daten und auch keine Konto-Informationen oder PIN oder TAN genannt werden. Wenn es geschehen ist, kommt es auf jede Minute an, um weiteren Schaden zu verhindern.

In der Nacht zum Dienstag wurde an der Holzener Straße die Seitenscheibe eines roten Skoda eingeschlagen und der Wagen durchwühlt. Offenbar hat der Täter nichts für ihn Wertvolles gefunden. Aus einem unverschlossen an der Schreberstraße parkenden schwarzen Mercedes Benz wurden zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen die Parkmünzen gestohlen. (cris)

