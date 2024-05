Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchsversuch und Backpfeife

Altena (ots)

Platzverweis nach Backpfeife

Am Donnerstagnachmittag kam es Am Markaner zu einer Auseinandersetzung am Busbahnhof. Ein Pärchen (männlich 53J, weiblich 42J aus Altena) hatte dort von einem Herrn Bier ausgegeben bekommen, doch die gute Stimmung war nur von kurzer Dauer. Der 59 Jahre alte Altenaer verließ nach einer Streitigkeit das Pärchen mit einem Taxi, wobei er dem 53 - Jährigen eine Backpfeife verpasste. Bei der Aufnahme der Anzeige war das alkoholisierte Paar in Rage geraten, weshalb beiden einen Platzverweis ausgesprochen wurde, welchem sie auch nachkamen. Es folgt eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen den 53 - Jährigen.

Einbruchsversuch

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen versuchten Unbekannte in den Lagerraum einer Firma an der Rahmedestraße einzudringen. Sie beschädigten zwar die Holztür, das Schloss hielt aber stand. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, Hinweise nimmt die Polizei Altena unter 02352 90990 entgegen. (lubo)

